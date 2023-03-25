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26 минут назад

Снайперы ВСУ начали обстреливать Каховскую ГЭС

Илья Родин

Украинские военные начали обстреливать Каховскую ГЭС из снайперской винтовки крупного калибра, рассказал командир охраняющего электростанцию подразделения ВС РФ с позывным «Граф». Об этом пишет РИА «Новости».

Снайперы ВСУ начали обстреливать Каховскую ГЭС
Фото: 

Военный пояснил, что у военнослужащих ВСУ появилась мощная винтовка, предположительно калибра 12,7. Он уточнил, что это оружие позволяет эффективно поражать цели на расстоянии 2-3 км.

По его словам, украинские солдаты обстреливают станцию с разных точек, «тревожат» российских военных. «Граф» заметил, что проводятся мероприятия по выявлению точек и их уничтожению.

Командир отметил, что в последние дни ситуация в регионе значительно изменилась. Увеличилась интенсивность обстрелов из полевой артиллерии, минометов. Он предположил, что ВСУ могли провести ротацию на том берегу Днепра, подвести свежие подразделения.

Противник, вместе с тем, прекратил попытки по форсированию реки в районе электростанции, его лодки в марте не пытались переплыть Днепр, резюмировал «Граф».

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