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В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении

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Соединенные Штаты Америки вынуждают Украину идти в контрнаступление, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности перейти в контрнаступление.

В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении
©  Lenta.ru

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки боеприпасов.

«Украина вместе с США шантажирует тем самым Европу для того, чтобы европейцы передавали как можно больше вооружения. С другой стороны, Соединенные Штаты вынуждают ВСУ идти в контрнаступление, чтобы показать эффективность тех затрат, которые производит Европа. Из этого можно сделать вывод, что идут попытки дальнейшей эскалации напряженности», — заявил Чепа.

23 марта Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений затягивается. По его словам, отсутствуют успехи по поддержке Украины. Он также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для страны значительно затягиваются.

Зеленский рассказал о серьезных проблемах ВСУ

21 марта Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение. Разговор на соответствующую тему прошел между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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