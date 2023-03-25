В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении

«Украина вместе с США шантажирует тем самым Европу для того, чтобы европейцы передавали как можно больше вооружения. С другой стороны, Соединенные Штаты вынуждают ВСУ идти в контрнаступление, чтобы показать эффективность тех затрат, которые производит Европа. Из этого можно сделать вывод, что идут попытки дальнейшей эскалации напряженности», — заявил Чепа.