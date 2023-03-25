Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии России

Призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но ее численность должна быть больше. Такое мнение высказал замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, и пользователям "ВКонтакте".
"На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте", - сказал он. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек", - подчеркнул зампред СБ.
Медведев отметил, что проведение специальной военной операции "самым существенным образом" повлияло на подходы к формированию Вооруженных сил РФ, "поскольку сила армии проверяется в период военных действий".