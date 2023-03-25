Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии России

"На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте", - сказал он. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек", - подчеркнул зампред СБ.