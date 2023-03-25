Мобилизация: последние новости на сегодня 25 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 марта 2023, в материале «Рамблера».
Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о том, как в регионе прошла частичная мобилизация и какая помощь оказывается бойцам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Пенза пресс».
По его словам, регион отправила практически целую дивизию территориальной обороны, среди которых добровольцы, контрактники и мобилизованные. Отмечается, что бойцов обеспечили экипировкой, помогли промышленные предприятия, которые наладили выпуск линейки продукции для военнослужащих. Это мобильные печи, спальные мешки, рюкзаки.
В прошлом году на финансирование дополнительных мер из регионального бюджета выделили более миллиарда рублей. На поддержку мобилизованных – более 300 млн рублей, из внебюджетных источников – ещё свыше 50 млн рублей.
Гуманитарный груз отправили из Саяногорска для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает «Пульс Хакассии».
Комплектацией занимались в Абакане, а затем и Саяногорске. Граждане, студенты, «Союз предпринимателей Саяногорска», депутаты, «Боевое братство», сотрудники школ и детсадов и другие собрали для бойцов дождевики, газовые плиты, газовые баллоны, нательное белье, бензогенератор, армейские сухпайки, средства гигиены, медикаменты, раскладушки и продукты.
Кроме того, «Единая Россия» помогла приобрести необходимую форму для участников спецоперации. Реготделение партии продолжает сбор средств на специальный счёт для мобилизованных. Деньги направят на закупку квадрокоптеров и тактического снаряжения.
Мобилизованные в рамках специальной военной операции жители Севастополя, а также члены их семей смогут оформлять положенные льготы на портале Госуслуг, сообщает «НТС».
Льготы можно будет оформить в едином сервисе. Изменения в соответствующее постановление приняли в регионе 23 марта. Была сделана сводная форма на портале Госуслуг.
Теперь данные услуги доступны по одному заявлению. Всего перечень социально значимых услуг, которые можно получить на портале, пополнился пятью новыми позициями. Среди них — выплата денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей на период их обучения в общеобразовательной организации. Она будет востребована в начале следующего учебного года.