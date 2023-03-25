Мобилизация: последние новости на сегодня 25 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 марта 2023, в материале «Рамблера».

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В Пензенской области на поддержку мобилизованных направили более 300 млн рублей

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Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о том, как в регионе прошла частичная мобилизация и какая помощь оказывается бойцам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Пенза пресс».

По его словам, регион отправила практически целую дивизию территориальной обороны, среди которых добровольцы, контрактники и мобилизованные. Отмечается, что бойцов обеспечили экипировкой, помогли промышленные предприятия, которые наладили выпуск линейки продукции для военнослужащих. Это мобильные печи, спальные мешки, рюкзаки.

В прошлом году на финансирование дополнительных мер из регионального бюджета выделили более миллиарда рублей. На поддержку мобилизованных – более 300 млн рублей, из внебюджетных источников – ещё свыше 50 млн рублей.

Более 8 тонн гуманитарной помощи для участников СВО отправили из Хакасии

Гуманитарный груз отправили из Саяногорска для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает «Пульс Хакассии».

Комплектацией занимались в Абакане, а затем и Саяногорске. Граждане, студенты, «Союз предпринимателей Саяногорска», депутаты, «Боевое братство», сотрудники школ и детсадов и другие собрали для бойцов дождевики, газовые плиты, газовые баллоны, нательное белье, бензогенератор, армейские сухпайки, средства гигиены, медикаменты, раскладушки и продукты.

Кроме того, «Единая Россия» помогла приобрести необходимую форму для участников спецоперации. Реготделение партии продолжает сбор средств на специальный счёт для мобилизованных. Деньги направят на закупку квадрокоптеров и тактического снаряжения.

Мобилизованные участники СВО смогут оформлять льготы в едином сервисе

Мобилизованные в рамках специальной военной операции жители Севастополя, а также члены их семей смогут оформлять положенные льготы на портале Госуслуг, сообщает «НТС».

Льготы можно будет оформить в едином сервисе. Изменения в соответствующее постановление приняли в регионе 23 марта. Была сделана сводная форма на портале Госуслуг.