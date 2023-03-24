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37 минут назад

Страны Северной Европы подписали соглашение о координации ВВС

Елена Прошина

Четыре страны Северной Европы — Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания — подписали соглашение о совместном функционировании ВВС. Об этом сообщает Reuters.

Четыре страны Северной Европы создадут флот из 250 истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что главным намерением стран, подписавших соглашение, является возможность действовать совместно на основе уже известных способов в рамках НАТО. По словам командующего ВВС Дании генерала-майора Яна Дама, к такому шагу государства толкнула спецоперация России на Украине.

«Наш объединенный флот можно сравнить с флотом большой европейской страной», — добавил он.

Известно, что в общей сложности Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия имеют около 250 истребителей. Совместное функционирование ВВС стран включает в себя все аспекты обороны, в том числе командование, планирование, гибкое развертывание сил, наблюдение за воздушным пространством и подготовку кадров.

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