Четыре страны Северной Европы создадут флот из 250 истребителей

Четыре страны Северной Европы — Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания — подписали соглашение о совместном функционировании ВВС. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что главным намерением стран, подписавших соглашение, является возможность действовать совместно на основе уже известных способов в рамках НАТО. По словам командующего ВВС Дании генерала-майора Яна Дама, к такому шагу государства толкнула спецоперация России на Украине.

«Наш объединенный флот можно сравнить с флотом большой европейской страной», — добавил он.