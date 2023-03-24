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7 минут назад

Пушилин заявил о скором взятии Марьинки

Елена Прошина

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Марьинка перейдёт под контроль вооружённых сил России сразу после взятия участка на западе города. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин заявил о скором взятии Марьинки
Фото: ТАССТАСС

Он также добавил, что по направлению идут ожесточённые бои. По словам временно исполняющего обязанности главы республики, сторона ВСУ продолжает «упираться и перебрасывать резервы».

«В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена», – сказал Пушилин.

В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению

Ранее Пушилин также прокомментировал ситуацию на Авдеевском направлении.

«Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», – рассказал он.

Армия,Денис Пушилин,
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