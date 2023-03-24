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35 минут назад

Франция в два раза увеличит производство военной техники к концу года

Lenta.ru

Власти Франции планируют в два раза увеличить производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки ее поставок. Об этом заявил глава французского Минобороны (МО) Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Франция в два раза увеличит производство военной техники к концу года
Фото: lenta.rulenta.ru

Министр отметил, что первые результаты этой инициативы уже видны. Он уточнил, что пушек Caesar будут производить восемь в месяц вместо четырех, радаров Ground Master — 24 в год вместо 12, а ракет Mistral — 40 в месяц вместо 20. При этом срок производства ракет сократится с 30 до 15 месяцев.

Лекорню также рассказал, что Франция решила локализовать ряд стратегических военных производств. «Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета», — поделился он.

Ранее сообщалось, что около 30 пилотов ВСУ уже более полутора месяцев проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции. Отмечалось, что в случае принятия политического решения Париж мог бы поставить Киеву около десятка единиц военной авиации.

Армия,Себастьян Лекорню,
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