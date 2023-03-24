Франция в два раза увеличит производство военной техники к концу года

Власти Франции планируют в два раза увеличить производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки ее поставок. Об этом заявил глава французского Минобороны (МО) Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

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Министр отметил, что первые результаты этой инициативы уже видны. Он уточнил, что пушек Caesar будут производить восемь в месяц вместо четырех, радаров Ground Master — 24 в год вместо 12, а ракет Mistral — 40 в месяц вместо 20. При этом срок производства ракет сократится с 30 до 15 месяцев.

Лекорню также рассказал, что Франция решила локализовать ряд стратегических военных производств. «Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета», — поделился он.