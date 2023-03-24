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35 минут назад

В Пентагоне заявили, что Иран может произвести ядерное оружие за несколько месяцев

ТАСС

Иран может изготовить ядерное оружие всего за несколько месяцев, если решится на этот шаг. Такую оценку в четверг высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса.

В Пентагоне назвали возможные сроки производства ядерного оружия Ираном
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"Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и ему потребуется еще несколько месяцев для производства настоящего ядерного оружия", - сказал генерал.

Он отметил, что Иран "предпринимает действия по совершенствованию своих возможностей по производству ядерного оружия". Вместе с тем Милли заверил Конгресс, что США проводят свою политику с целью не допустить получение Тегераном ядерного оружия.

"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов действий для нашего руководства на тот случай, если, или когда, Иран решит разработать настоящее ядерное оружие", - указал глава КНШ США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии по итогам очередной проверки выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Позднее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди назвал это сообщение измышлениями и искажением фактов. По его словам, Иран пока не пытался обогатить уран до уровня выше 60%. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не может проверить утверждения о том, что Иран получил обогащенный до 84% уран.

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