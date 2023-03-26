США ответили на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Администрация Соединенных Штатов не располагает никакой разведывательной информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Пентагона, комментируя решение Москвы по просьбе Минска разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

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"Мы видели сообщения об этом объявлении России, будем продолжать следить за ситуацией. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне [в рамках] альянса НАТО", - отмечается в распространенном сообщении. В свою очередь Белый дом опубликовал аналогичное письменное заявление.

С начала специальной военной операции РФ на Украине представители администрации США высокого ранга повторяют эти высказывания, комментируя те или иные решения российских властей, связанные с ядерным оружием.