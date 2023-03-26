В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
49 минут назад

США заявили, что не обладают данными о готовности России применить ядерное оружие

ТАССиещё 8

Администрация Соединенных Штатов не располагает никакой разведывательной информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Пентагона, комментируя решение Москвы по просьбе Минска разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

США ответили на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

"Мы видели сообщения об этом объявлении России, будем продолжать следить за ситуацией. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне [в рамках] альянса НАТО", - отмечается в распространенном сообщении. В свою очередь Белый дом опубликовал аналогичное письменное заявление.

С начала специальной военной операции РФ на Украине представители администрации США высокого ранга повторяют эти высказывания, комментируя те или иные решения российских властей, связанные с ядерным оружием.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как США давно это делают на территории своих союзников. Россия уже передала Белоруссии комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики, заявил Путин.

Армия,Ядерное оружие,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,Пентагон,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий