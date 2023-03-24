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44 минуты назад

Минобороны назвало последствия применения снарядов с обедненным ураном

Никита Бородкин

Использование снарядов с обедненным ураном, которые Вооруженным силами Украины (ВСУ) планирует передать Великобритания, приведет к загрязнению большой территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он также подчеркнул, что попадание урановой пыли в организм человека влечет развитие серьезных патологий.

Он отметил, что при ударе боеприпаса с обедненным ураном о поверхность происходит образование горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов. В дальнейшем пыль может вызывать патологии у тех, кто ее вдохнул — потоки альфа-изучения от мелких частиц, которые осели в легких, дыхательных путях и пищеводе, вызывают онкологические заболевания. Кроме того, урановая пыль накапливается в почках, печени и костях, изменяя организм.

Глава войск РХБЗ также напомнил, что в вооруженных конфликтах боеприпасы с обеденным ураном применяли исключительно страны НАТО. В Ираке в 2005 году заболеваемость раком возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тысяч населения. В странах бывшей Югославии также увеличилось количества онкологических заболеваний на 25%. Солдаты блока также пострадали от использования снарядов.

По словам Кириллова, Запад знает о негативных последствиях применения таких боеприпасов. Несмотря на ущерб, который получат солдаты ВСУ и местные жители, союзники Киева все равно разрешили поставки снарядов.

Напомним, что на этой неделе в Минобороны Британии рассказали о планах поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин после этого подчеркивал, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».

Армия,Видео,Игорь Кириллов,Владимир Путин,НАТО,
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