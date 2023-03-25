Экс-советник ЦРУ допустил, что поражение Украины вынудит США ввести войска НАТО

Проигрыш Киева в текущем конфликте сопряжен с острой нехваткой боеприпасов в Вооруженных силах Украины, что может вынудить страны Запада на прямой конфликт с РФ, допустил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Об этом сообщает Daily Reckonin.

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«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами», — пояснил бывший сотрудник разведывательного ведомства.

Как добавил Рикардс, если Киев потерпит поражение, то для Соединенных Штатов эта ситуация обернется геополитической катастрофой, как во Вьетнаме.

Еще эксперт дал прогноз действиям США и их сателлитам при поражении Украины. Одним из вариантов может быть полноценный ввод войск Североатлантического альянса на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.