В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
36 минут назад

Экс-советник ЦРУ допустил, что поражение Украины вынудит США ввести войска НАТО

Газета.Ruиещё 5

Проигрыш Киева в текущем конфликте сопряжен с острой нехваткой боеприпасов в Вооруженных силах Украины, что может вынудить страны Запада на прямой конфликт с РФ, допустил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Об этом сообщает Daily Reckonin.

Экс-советник ЦРУ допустил, что поражение Украины вынудит США ввести войска НАТО
Фото: газета.ругазета.ру

«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами», — пояснил бывший сотрудник разведывательного ведомства.

Как добавил Рикардс, если Киев потерпит поражение, то для Соединенных Штатов эта ситуация обернется геополитической катастрофой, как во Вьетнаме.

Еще эксперт дал прогноз действиям США и их сателлитам при поражении Украины. Одним из вариантов может быть полноценный ввод войск Североатлантического альянса на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,В мире,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Владимир Путин,ЦРУ,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий