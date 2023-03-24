Спецоперация на Украине 24 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 марта 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российский военный рассказал о попытках высадок ВСУ на левый берег Днепра

Диверсионные группы Вооруженных сил Украины каждую неделю пытаются прорваться с подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик в устье реки, а затем — на левобережье в районе городов Голая Пристань и Алешки. Об этом рассказал пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным «Шило», передает РИА Новости.

Он сообщил, что численность этих групп обычно составляет 15-20 человек. Они подходят к островам на моторных лодках, а затем двигаются на левый берег. За одну неделю силы Украины предпринимают две-три попытки высадки.

Российский солдат пояснил, что сперва они определяют местонахождение украинцев с помощью беспилотников, а затем наносят удары артиллерией и минометами.

Бойцы «Вагнера» рассказали о нацистской символике на позициях Киева

Украинские солдаты помечают свою тяжелую технику символикой, напоминающей знаки нацистов. Об этом рассказал боец группы «Вагнера», выполняющий ряд задач под Артемовском (украинское название — Бахмут), пишет РИА Новости.

«Белые кресты. Многие машины имеют эту отличительную символику», — пояснил солдат.

Он добавил, что обычно этими знаками помечают танки.

Издание предполагает, что кресты могут быть отсылкой на знак вермахта в годы Второй мировой войны.

Боец «Вагнера» уточнил, что они встречают много подобной символики на при продвижении на Артемовском направлении.

В Донбассе предотвратили диверсию на линии электропередачи

Саперы Росгвардии в ходе инженерной разведки местности нашли взрывчатое устройство, прикрепленное к опоре высоковольтной ЛЭП в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты обнаружили на месте подозрительные мешки, а внутри — два металлических цинка из-под патронов, наполненных тротиловыми шашками. Разминирование заняло несколько часов.