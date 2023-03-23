В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
27 минут назад

ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь

Lenta.ru

В сети распространились фотографии нового морского дрона, разработанного на Украине. Не исключено, что именно такой аппарат был применен в недавней атаке на военные корабли в Севастопольской бухте. Об этом в своем блоге пишет британский независимый аналитик H.I. Sutton (Саттон), специализирующийся на подводных лодках и других подводных системах.

ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по имеющимся снимкам, об устройстве можно сделать несколько выводов, считает эксперт. По его словам, обновленный вид дрона немного меньше предыдущих, а также отличается более гладкой формой и изящным дизайном. При этом ничто не указывает на наличие в нем видеокамеры или средств связи, однако это не означает, что их нет — специалист подозревает, что все системы могут быть скрыты в целях безопасности.

О сбитых в Севастополе дронах и новом оружии: главные заявления Шойгу

Саттон отмечает, что разработкой аппарата занимался украинский виртуальный банк Monobank. Его сооснователь Владимир Яценко еще прошлым летом сообщал о планах собрать команду инженеров и программистов для создания беспилотных устройств и помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

скриншот

Автор публикации подчеркивает, что не располагает официальными данными, подтверждающими, что именно новый вариант дрона был связан с недавним инцидентом в Крыму.

Украина пыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников рано утром в среду, 22 марта. Данную информацию подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу. Все три аппарата были ликвидированы. Военные корабли не пострадали, от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий.

Армия,Владимир Яценко,Сергей Шойгу,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий