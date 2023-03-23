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41 минуту назад

Экс-разведчик США Риттер: Потеря Украиной Артемовска приведет к поражению Зеленского

Российская Газета

ВСУ потеряют Артемовск, что приведет к поражению страны и падению Зеленского. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

Экс-разведчик США: Потеря Украиной Артемовска приведет к поражению Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозам Риттера, после того, как украинцы будут сломлены, начнется процесс распада, в ходе которого Украина проиграет летом или в начале осени. Риттер предупредил, в случае отказа властей Украины прекратить огонь, Киев расплатится "крупной ценой поражения".

Экс-разведчик порекомендовал использовать китайский план, который, по его мнению, подобран вовремя, поскольку нет смысла выдвигать подобные предложения, если ситуация на поле боя не та, в которой президент Украины Владимир Зеленский столкнулся бы с неизбежностью поражения.

Риттер заключил, что, если Зеленский согласится пойти на китайский план, он спасет себя, останется у власти и поможет сохранить целостность Украины и армию.

Напомним, Китай распространил предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План состоит из 12 пунктов и содержит, в том числе, призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также в КНР считают необходимым отказаться от менталитета холодной войны.

Между тем встречи Си Цзиньпина в Москве с Владимиром Путиным поставили администрацию Джо Байдена в неудобное положение, особенно то, что два мировых политика обсуждали мирное предложение по Украине, которое США считают "неприемлемым".

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