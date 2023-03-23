Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота

Шесть кораблей Королевского флота Великобритании были выведены из эксплуатации за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Navy Lookout. Речь идет о кораблях Wave Knight, HMS Echo, HMS Shoreham, HMS Grimsby, HMS Enterprise и HMS Montrose.

По данным издания, списание кораблей произошло по нескольким причинам, среди которых нехватка финансирования и освобождение средств для создания новых технологий на других направлениях.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) Бразилии затопили в Атлантике свой списанный авианосец "Сан-Паулу" (NAe São Paulo). К такому решению бразильский флот пришел после того, как судну запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска сесть на мель. По информации ВМС Бразилии, авианосец был затоплен 3 февраля в 350 км от берега, на глубине около 5 тыс. метров. Отмечается, что район затопления был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, а также рыболовства и экосистем.