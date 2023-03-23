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44 минуты назад

Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота

Газета.Ru

Шесть кораблей Королевского флота Великобритании были выведены из эксплуатации за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Navy Lookout. Речь идет о кораблях Wave Knight, HMS Echo, HMS Shoreham, HMS Grimsby, HMS Enterprise и HMS Montrose.

Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, списание кораблей произошло по нескольким причинам, среди которых нехватка финансирования и освобождение средств для создания новых технологий на других направлениях.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) Бразилии затопили в Атлантике свой списанный авианосец "Сан-Паулу" (NAe São Paulo). К такому решению бразильский флот пришел после того, как судну запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска сесть на мель. По информации ВМС Бразилии, авианосец был затоплен 3 февраля в 350 км от берега, на глубине около 5 тыс. метров. Отмечается, что район затопления был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, а также рыболовства и экосистем.

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