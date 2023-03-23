Медведев рассказал о российских аналогах HIMARS

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемые США на Украину, достойным оружием. Однако, по его мнению, российский ВПК может противопоставить аналогичные собственные вооружения, не уступающие по точности и дальности действия, заявил он, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте".
"Все время вспоминают этот самый HIMARS - это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - сказал он.
По мнению политика, сейчас идет война высокоточного оружия, не только ракет, "которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых".
"Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Ну или целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня", - констатировал он.