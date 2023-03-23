Медведев рассказал о российских аналогах HIMARS

"Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Ну или целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня", - констатировал он.