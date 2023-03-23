В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
28 минут назад

СМИ рассказали о связанном с ЦРУ спецотряде на Украине

Елена Прошина

В зоне СВО действует украинский спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ, пишет британская газета Times. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ рассказали о связанном с ЦРУ спецотряде на Украине
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Как уточняет издание, группа по сути является полицейским спецотрядом, однако она тесно связана с ГУР минобороны Украины. Миссии бойцы себе выбирают сами. Они появляются на специальном планшете, который синхронизирован напрямую со спутником ЦРУ. В основном, сейчас группа занимается сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Минобороны рассказало об ударах по аэродрому в районе Одессы

О том, что США предоставляют Украине сведения разведки, используются в том числе данные частных спутников, говорил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, в дальнейшем это может привести к милитаризации космического пространства.

Напомним, недавно глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что данные американской разведки, которые Украине предоставляло ЦРУ, помогают украинским войскам вести боевые действия против ВС РФ на протяжении всего конфликта.

Армия,Иван Нечаев,Уильям Бернс,МИД России,ЦРУ,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий