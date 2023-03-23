СМИ рассказали о связанном с ЦРУ спецотряде на Украине

В зоне СВО действует украинский спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ, пишет британская газета Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет издание, группа по сути является полицейским спецотрядом, однако она тесно связана с ГУР минобороны Украины. Миссии бойцы себе выбирают сами. Они появляются на специальном планшете, который синхронизирован напрямую со спутником ЦРУ. В основном, сейчас группа занимается сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

О том, что США предоставляют Украине сведения разведки, используются в том числе данные частных спутников, говорил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, в дальнейшем это может привести к милитаризации космического пространства.