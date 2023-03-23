В сети появились кадры уничтожения надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать бухту в Севастополе. Видеозапись публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что дрон после попадания в него снаряда загорается и падает в воду, после этого близ места падения видны черные клубы дыма.

Украина пыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников рано утром в среду, 22 марта.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, объекты в городе должны были атаковать три беспилотника, они были уничтожены. Два дрона поразили девушки-военнослужащие, их поручено представить к государственным наградам, сообщил министр.