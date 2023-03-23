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16 минут назад

Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя

Lenta.ru

В сети появились кадры уничтожения надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать бухту в Севастополе. Видеозапись публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что дрон после попадания в него снаряда загорается и падает в воду, после этого близ места падения видны черные клубы дыма.

Украина пыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников рано утром в среду, 22 марта.

Шойгу раскрыл подробности отражения атаки беспилотников на Севастополь

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, объекты в городе должны были атаковать три беспилотника, они были уничтожены. Два дрона поразили девушки-военнослужащие, их поручено представить к государственным наградам, сообщил министр.

Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что дроны хотели проникнуть в бухту города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уничтожившие два дрона девушки-военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о случившемся. Целуйко сообщила, что объект наблюдался над водой: он шел быстрее проходящего катера у входа в бухту и оставил за собой белый след. В свою очередь Фалеева добавила, что аппаратуре не удалось распознать дрон ВСУ.

Армия,Видео,Михаил Развожаев,Сергей Шойгу,
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