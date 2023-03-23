Спецоперация на Украине 23 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 марта 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Российские военные практически блокировали Артемовск

Видео дня

Военные России практически блокировали Артемовск, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление советник врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

По его словам, российская артиллерия контролирует все подъездные дороги в населенный пункт. При этом союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска.

Ранее российским военным удалось закрепиться на артемовском заводе «АЗОМ». Это помогает продвигаться к центру города и вглубь промышленной зоны.

Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских дронов в Севастополе

Женщины-военнослужащие Черноморского флота уничтожили два беспилотных летательных аппарата Украины в Севастополе, сообщает «Газета.ру».

В этом отличились Марина Фалеева и Татьяна Целуйко, по словам которых, военная аппаратура не смогла распознать беспилотники, однако два аппарата из трех были уничтожены. Женщины отметили, что узнали от журналистов о решении министра обороны России Сергея Шойгу их наградить, при этом «героями себя не считают».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 20 марта после падения дронов, которые были сбиты в районе Джанкоя, оказались поврежденными два многоквартирных и два частных дома, торговая точка, склад кормов для животных, здание техникума, а также легковой автомобиль.

Бойцы расчета «Шилки» показали, как уничтожают БПЛА, бронетехнику и позиции боевиков

Российские зенитные самоходные установки 23-4 «Шилка» показывают высокую эффективность в зоне специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Они наносят удары по украинским войскам под Угледаром. Задача «Шилки» - прикрытие пехоты и уничтожение воздушных целей в непосредственной близости от укрепрайона Украины в Угледаре. Экипаж машины был призван с Камчатки. Бойцы находятся тут с самого начала спецоперации.

Чаще самоходные установки действуют в темное время суток, на поражение цели уходит максимум 1,5 минуты. После этого «Шилка» сразу меняет позиции. Недавно экипажу удалось уничтожить украинские дроны-разведчики «Лелека» и «Фурия».