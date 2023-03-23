В России создали способную маскировать тепловые объекты от дронов линзу

"Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под "Щита" - дрон его обнаруживает", - рассказал специалист, добавив, что объекты, спрятанные под "Щитом", нельзя разглядеть даже из космоса.