В России создали способную маскировать тепловые объекты от дронов линзу

В России появилась линза-обманка "Щит", которая позволяет маскировать тепловые объекты от дронов, оснащенных тепловизорами. Разработку представили специалисты компании "Армакс", пишет ТАСС.
По словам гендиректора предприятия Михаила Закроева, линза представляет собой пленку, которой накрываются объекты. А затем на нее проецируется окружающая местность. Он отметил, что эта технология уже прошла необходимые испытания.
"Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под "Щита" - дрон его обнаруживает", - рассказал специалист, добавив, что объекты, спрятанные под "Щитом", нельзя разглядеть даже из космоса.
Закроев отметил, что в ближайшее время компания собирается направить предложение о проведении дальнейших испытаний в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в зону спецоперации планируют отправить сверхдешевый многофункциональный дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный специально для применения добровольческими организациями.