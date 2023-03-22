В Сербии рассказали об опасности снарядов с обедненным ураном

Боеприпасы с обедненным ураном провоцируют рост онкологических заболеваний на территориях, где их применяют. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил сербский политолог Стеван Гайич.

Он напомнил, что страны НАТО применяли такие снаряды во время операции 1999 года в Югославии. Главным последствием этого стало развитие болезней у многих людей, в том числе самих солдат альянса. По данным Гайича, до 2021 года из-за использования боеприпасов с обедненным ураном от рака скончались 384 солдата, еще 7,8 тысяч проходили лечение.

«В Италии это дошло до судов. Судьи установили прямую связь между бомбардировками и заболеванием их солдат», — отметил он.

Также, по словам Гайича, от обедненного урана пострадало множество албанцев, защитой которых объясняли бомбардировки Югославии. Он подчеркнул, что через годы после бомбардировок «просто из-за того, что они жили в среде, которая подверглась ударам» умерли «тысячи» албанцев. Гайич охарактеризовал действия НАТО по отношению к сербам и албанцам как геноцид.