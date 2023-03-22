В Киеве сообщили об изменении подхода РФ в выборе целей для ракетных ударов

Российские военные нанесли удары по складам горюче-смазочных материалов, а также нарушили систему логистики ВСУ, рассказал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет РИА «Новости».

Скибицкий напомнил, что ранее ВС РФ били преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры.

По его словам, в марте удары были нанесены по системам логистики, скоплениям техники, базам ГСМ в ряде украинских регионов.

Офицер не исключил, что удары по энергетическим объектам будут наноситься по-прежнему. Вместе с тем, добавил он, анализ показал, что приоритеты российских военных изменились.