В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
22 минуты назад

В Киеве сообщили об изменении подхода РФ в выборе целей для ракетных ударов

Илья Родин

Российские военные нанесли удары по складам горюче-смазочных материалов, а также нарушили систему логистики ВСУ, рассказал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет РИА «Новости».

Скибицкий напомнил, что ранее ВС РФ били преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры.

По его словам, в марте удары были нанесены по системам логистики, скоплениям техники, базам ГСМ в ряде украинских регионов.

Офицер не исключил, что удары по энергетическим объектам будут наноситься по-прежнему. Вместе с тем, добавил он, анализ показал, что приоритеты российских военных изменились.

Россияне ведут разведку разнообразных гидротехнических сооружений, аэродромов, мостов, уточнил Скибицкий. Также, заметил он, интерес у россиян вызывает транспортная система, по которой идут поставки оружия с Запада.

Армия,Видео,Вадим Скибицкий,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий