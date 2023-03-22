Военные корабли РФ отразили ночную атаку украинских беспилотников на российский флот в Севастополе. Видео с оборонительными действиями Вооруженных сил РФ опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

Согласно сообщению «РВ», Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались поразить российские объекты в Крыму и Севастополе тремя плавающими и одним летающим беспилотниками-камикадзе. Уточняется, что в последствии они были уничтожены.

По данным Telegram-канала, украинские дроны пытались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия, а силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник.

Как передает «РВ», военные корабли РФ не пострадали.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео удара ВС РФ по одесскому аэродрому «Школьный», откуда 20 марта Вооруженные силы Украины направили дрон-камикадзе на Крым.