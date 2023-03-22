Российские летчики рассказали, как перехватывали американский беспилотный летательный аппарат Reaper MQ-9 над Черным морем. Видео с их рассказами опубликовало министерство обороны России.
Майор Василий Вавилов заявил, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, в то время как получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотника, который двигался с целью нарушения государственной границы Российской Федерации.
«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — сказал он.
В свою очередь, майор Сергей Попов отметил, что российские летчики орежие «не применяли, в контакт с данным беспилотником не вступали».