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1 час назад

Российские летчики рассказали, как перехватывали американский дрон над Черным морем

Газета.Ru

Российские летчики рассказали, как перехватывали американский беспилотный летательный аппарат Reaper MQ-9 над Черным морем. Видео с их рассказами опубликовало министерство обороны России.

Майор Василий Вавилов заявил, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, в то время как получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотника, который двигался с целью нарушения государственной границы Российской Федерации.

«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — сказал он.

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В свою очередь, майор Сергей Попов отметил, что российские летчики орежие «не применяли, в контакт с данным беспилотником не вступали».

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