Российские летчики рассказали, как перехватывали американский беспилотный летательный аппарат Reaper MQ-9 над Черным морем. Видео с их рассказами опубликовало министерство обороны России .

Майор Василий Вавилов заявил, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, в то время как получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотника, который двигался с целью нарушения государственной границы Российской Федерации.