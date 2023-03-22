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8 минут назад

Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, перехвативших беспилотник США

ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, предотвратившим нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Экипажу Су-27 после инцидента с дроном США вручили ордена Мужества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе заседания коллегии ведомства Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе спецоперации, медали "Золотая Звезда" и ордена Мужества.

"Кроме того, орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - отметили в военном ведомстве.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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