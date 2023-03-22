Экипажу Су-27 после инцидента с дроном США вручили ордена Мужества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, предотвратившим нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ .

В ходе заседания коллегии ведомства Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе спецоперации, медали "Золотая Звезда" и ордена Мужества.