Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции применяют на территории Украины беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Корсар". Об этом свидетельствуют кадры, продемонстрированные в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

На слайде про "применение Воздушно-космических сил в специальной военной операции на территории Украины" среди прочих образцов техники был представлен беспилотник "Корсар".

Ранее об использовании этого БЛА в ходе спецоперации официально не сообщалось.

Согласно информации ведомства, беспилотник обладает размахом крыльев в 6,3 м, имеет длину 4,2 м и высоту 1,2 м. Взлетная масса составляет 200 кг.