Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что ангар располагался в районе населенного пункта Сухой Лиман.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов подразделений «Иностранного легиона».