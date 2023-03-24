Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ангар располагался в районе населенного пункта Сухой Лиман.