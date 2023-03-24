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26 минут назад

Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ

Lenta.ruиещё 3

Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ангар располагался в районе населенного пункта Сухой Лиман.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов подразделений «Иностранного легиона».

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