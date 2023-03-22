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35 минут назад

Минобороны рассказало об ударах по аэродрому в районе Одессы

Никита Бородкин

Российские войска нанесли удары по двум ангарам с вооружением и техникой в районе Одессы на территории аэродрома «Школьный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также в Запорожской области был уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны. Еще один объект был поражен в районе Кисловки Харьковской области — там удары пришлись по ангару с боеприпасами 103-й бригады территориальной обороны.

В Одессе произошли взрывы

Группировка Вооруженных сил РФ «Запад» за сутки уничтожила более 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пять единиц техники на Купянском направлении. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери Киева составили до 40 военных, была повреждена одна артиллерийская система M777 производства США. На краснолиманском потери ВСУ превысили 90 человек, на донецком — более 300. Средства ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников.

Напомним, что минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области. 21 и 22 марта взрывы прогремели в Запорожской области. Также минувшим утром по всей Украине объявлялась воздушная тревога.

Армия,Видео,Минобороны России,
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