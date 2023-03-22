Названы особенности украинских надводных беспилотников

Надводные беспилотники, которые также именуются как морские, отличает отсутствие шума, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Летной.ру» он перечислил особенности украинских надводных беспилотных аппаратов (БПЛА).

22 марта стало известно, что три надводных беспилотника Вооруженных сила Украины (ВСУ) атаковали морскую бухту в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбил нападение. Он добавил, что от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий на улице Ленина — у них выбиты стекла. Пострадавших нет.

Бесшумность

«Особенность морских беспилотников в том, что они идут в полупогруженном состоянии. У них нет крыльев. По дальности — это не одна сотня километров. Также такие БПЛА могут переносить приличное количество взрывчатки: не один килограмм», — добавил он.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что атаковавшие Севастополь беспилотники не входят в украинское вооружение, а, скорее всего, были переданы ВСУ с Запада.

Тактико-технические характеристики

В свою очередь военный эксперт Андрей Кошкин сообщил «Ленте.ру», что у надводных беспилотников возрастают тактико-технические характеристики. Он также отметил, что беспилотные аппараты сегодня находятся в фокусе внимания всех государств, а особенно тех, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

«На сегодняшний день встал вопрос о том, чтобы активно развивать возможности беспилотников, чтобы они могли выполнять свои боевые задачи непосредственно на водной глади. Эти беспилотники имеют соответствующую специфику», — сообщил военный эксперт.

Вечером 21 марта, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk был замечен в нейтральном воздушном пространстве Черного моря.