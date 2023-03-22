В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
55 минут назад

В США оценили боеспособность российского «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru

Находящийся на ремонте единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным кораблем. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

В публикации автор рассказал о 22 авианосцах, которыми располагают 13 стран. Среди них оказался, в частности, российский «Адмирал Кузнецов».

Обозреватель назвал корабль символом возрождения России. По оценке автора, авианосец водоизмещением 58 тонн способен переносить до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов.

«Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — пишет Мизоками.

По словам автора, в строй «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в конце 2023 года.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в рамках модернизации покинул док 35-го завода

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

Армия,Видео,Кайл Мизоками,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий