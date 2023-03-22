Находящийся на ремонте единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным кораблем. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

В публикации автор рассказал о 22 авианосцах, которыми располагают 13 стран. Среди них оказался, в частности, российский «Адмирал Кузнецов».

Обозреватель назвал корабль символом возрождения России. По оценке автора, авианосец водоизмещением 58 тонн способен переносить до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов.

«Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — пишет Мизоками.

По словам автора, в строй «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в конце 2023 года.