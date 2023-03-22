США предложили Словакии 12 вертолетов за МиГ-29 для Украины

США предлагают Словакии в качестве компенсации за передачу Украине истребителей МиГ-29 12 новых боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire. Об этом сообщило в среду информационное агентство TASR со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
По его информации, Вашингтон намерен передать Братиславе вертолеты, полностью укомплектованные всем необходимым. Кроме того, американская сторона готова обучить летчиков и персонал, который будет обслуживать эти машины.
Стоимость вооружений, который США предлагают Словакии, составляет €340 млн. Правительство страны рассмотрит предложение Вашингтона в ближайшее время. Глава Минобороны считает сделку выгодной для республики, так как у нее отсутствуют боевые вертолеты, отметило агентство.
И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер проинформировал во вторник телеканал Markiza, что республика в ближайшие недели поставит МиГи-29 Украине.