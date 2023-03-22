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9 минут назад

США предложили Словакии 12 вертолетов за истребители МиГ-29 для Украины

ТАСС

США предлагают Словакии в качестве компенсации за передачу Украине истребителей МиГ-29 12 новых боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire. Об этом сообщило в среду информационное агентство TASR со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.

США предложили Словакии 12 вертолетов за МиГ-29 для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, Вашингтон намерен передать Братиславе вертолеты, полностью укомплектованные всем необходимым. Кроме того, американская сторона готова обучить летчиков и персонал, который будет обслуживать эти машины.

Стоимость вооружений, который США предлагают Словакии, составляет €340 млн. Правительство страны рассмотрит предложение Вашингтона в ближайшее время. Глава Минобороны считает сделку выгодной для республики, так как у нее отсутствуют боевые вертолеты, отметило агентство.

И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер проинформировал во вторник телеканал Markiza, что республика в ближайшие недели поставит МиГи-29 Украине.

Армия,СВО,Эдуард Хегер,
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