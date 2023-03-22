Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила крылатую ракету в сторону Японского моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun, запуск был осуществлен из портового города Хамхын в провинции Хамген-Намдо.

Фото: KCNA KCNA

Согласно информации журналистов, дальность полета ракеты составила 2 тысячи километров.

Напомним, что в последние годы КНДР регулярно запускает различные ракеты. В Пхеньяне называют эти действия ответом на провокации США и их союзников, которые якобы превращают своими учениями Корейский полуостров в горячую точку.

В частности, 18 и 19 марта в республики провели комплексные учения, направленные на практическое укрепление сил и способности страны к ядерной контратаке. Они включали в себя управление системой командования ядерным ударом, переход на боеготовность к контратаке и запуск тактической баллистической ракеты с имитационной ядерной боеголовкой.