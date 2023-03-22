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27 минут назад

Американский генерал Кин назвал сближение России и Китая серьезной угрозой для США

Газета.Ru

Победа России в рамках конфликта на Украине станет и победой Китая, считает американский генерал в отставке Джек Кин, передает Fox News. По его словам, сближение двух стран представляют собой серьезную угрозу для США.

Генерал Кин назвал сближение РФ и Китая серьезной угрозой для США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Их сблизил факт взаимного интереса, который помогает им достигать своих стратегических целей. И главным препятствием на пути к этой цели являются США. И да, хотим ли мы иметь дипломатические отношения с обеими этими странами? Хотим ли мы иметь возможность поговорить с ними? Да. Но давайте проясним это: они и противники, и враги Соединенных Штатов <…> Эти две страны угрожают нашей безопасности», — отметил Кин.

Как указал американский генерал в отставке, по завершении конфликта на Украине в пользу России якобы следует ждать схожих действий Китая в отношении Тайваня. Он также добавил, что КНР можно считать угрозой номер один для США.

«Мы никогда не сталкивались с такой угрозой, как Китай, в нашей истории. Это так всеобъемлюще. Она затрагивает все аспекты — экономический, технологический, военный и геополитический. И они хотят доминировать во всех этих областях <…> Это очень серьезная угроза для США», — подчеркнул Кин.

Армия,Джек Кин,
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