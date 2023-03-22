Генерал Кин назвал сближение РФ и Китая серьезной угрозой для США

«Их сблизил факт взаимного интереса, который помогает им достигать своих стратегических целей. И главным препятствием на пути к этой цели являются США. И да, хотим ли мы иметь дипломатические отношения с обеими этими странами? Хотим ли мы иметь возможность поговорить с ними? Да. Но давайте проясним это: они и противники, и враги Соединенных Штатов <…> Эти две страны угрожают нашей безопасности», — отметил Кин.