Генерал Кин назвал сближение РФ и Китая серьезной угрозой для США

Победа России в рамках конфликта на Украине станет и победой Китая, считает американский генерал в отставке Джек Кин, передает Fox News. По его словам, сближение двух стран представляют собой серьезную угрозу для США.
«Их сблизил факт взаимного интереса, который помогает им достигать своих стратегических целей. И главным препятствием на пути к этой цели являются США. И да, хотим ли мы иметь дипломатические отношения с обеими этими странами? Хотим ли мы иметь возможность поговорить с ними? Да. Но давайте проясним это: они и противники, и враги Соединенных Штатов <…> Эти две страны угрожают нашей безопасности», — отметил Кин.
Как указал американский генерал в отставке, по завершении конфликта на Украине в пользу России якобы следует ждать схожих действий Китая в отношении Тайваня. Он также добавил, что КНР можно считать угрозой номер один для США.
«Мы никогда не сталкивались с такой угрозой, как Китай, в нашей истории. Это так всеобъемлюще. Она затрагивает все аспекты — экономический, технологический, военный и геополитический. И они хотят доминировать во всех этих областях <…> Это очень серьезная угроза для США», — подчеркнул Кин.