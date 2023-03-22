В ЛНР заявили, что украинские правоохранители игнорируют мародерство солдат ВСУ

Украинские правоохранители никак не реагируют на заявления жителей о фактах мародерства солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах, расположенных западнее Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом ТАСС в среду сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко .

"В ряде населенных пунктов, расположенных западнее населенного пункта Артемовск, украинские боевики под предлогом нужд армии ведут расхищение имущества мирных граждан. Причем мародеры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи. Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от российской разведки.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. Российские силы перерезали или держат под огневым контролем все ведущие туда дороги с твердым покрытием, что значительно затрудняет снабжение украинской группировки. Тем не менее врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что нет никаких свидетельств того, что украинские войска собираются оставить Артемовск. В Киеве утверждают, что оборона города будет усилена. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ВСУ не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.