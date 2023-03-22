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1 час назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 22 марта 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 марта 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 22 марта 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Выплачивать денежное довольствие военным будут определенные банки

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Правительство получит право определять финансовые организации, которые будут перечислять денежные довольствия и прочие выплаты военнослужащим. Соответствующий законопроект накануне приняла Государственная Дума в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Заместитель главы Министерства обороны РФ Татьяна Шевцова пояснила, что проект разработан в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. В документе указано, что кабинет министров будет составлять список банков, которые перечисляют зарплаты и довольствие солдатам и персоналу ВС РФ. Деньги личному составу будут присылать полевые учреждения Центрального банка и выбранные кредитные организации.

Военные полицейские внедряют опыт СВО в боевую подготовку на сборах в Челябинской области

Военные полицейские Центрального военного округа внедряют в боевую подготовку опыт, полученный в ходе ведения боевых действий на территории Украины. Сборы состоялись на полигоне Челябинской области, указано в публикации на сайте Министерства обороны РФ.

Уточняется, что в сборах приняли участие органы военной полиции, включая начальников отделений патрульной и гарнизонных служб, заместителей военных комендантов и молодых офицеров. В ходе тренировки им поручили провести осмотр здания и автомобиля на предмет нахождения диверсионных групп противника. Участники также могли изучить основы боя на открытых и закрытых территориях.

Госдума одобрила законопроект об обеспечении жильем семей военных, участвующих в СВО

Семьи солдат, отправленных в зону боевых действий на Украине, сохранят право на жилье по прежнему месту службы. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума в первом чтении, пишет «Российская газета».

Как говорится в пояснительной записке, иногда родственники военнослужащего не в состоянии последовать к месту прохождения им службы. Законопроект учитывает это и разрешает таким семьям оставаться в жилье по старому месту службы. Такими же правами теперь обладают контрактники, которых отправили исполнять воинские обязанности в отдельные регионы РФ, и их семьи. Список этих регионов составит правительство.

Армия,Украина,Татьяна Шевцова,Владимир Путин,Минобороны России,Госдума,
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