В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом

Жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом, передает Telegram-канал Shot.
Предположительно, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации на данный момент нет.
Отмечается, что разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря в то время, когда были зафиксированы взрывы.
Накануне беспилотник RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. По данным сервиса Flightradar, дрон вылетел с одной из воздушных баз в Италии.