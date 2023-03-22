В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом

Жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом, передает Telegram -канал Shot.

Предположительно, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации на данный момент нет.

Отмечается, что разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря в то время, когда были зафиксированы взрывы.