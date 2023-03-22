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36 минут назад

В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом

Lenta.ru

Жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом, передает Telegram-канал Shot.

В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации на данный момент нет.

Отмечается, что разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря в то время, когда были зафиксированы взрывы.

Накануне беспилотник RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. По данным сервиса Flightradar, дрон вылетел с одной из воздушных баз в Италии.

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