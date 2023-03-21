Пентагон прокомментировал сообщения о подъеме Россией обломков дрона MQ-9

В США полагают, что разведывательный беспилотник MQ-9 после катастрофы опустился на большую глубину и по-прежнему на ней остается, рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 14 марта дрон MQ-9 нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. После его обнаружения в воздух была поднята дежурная пара истребителей с тем, чтобы идентифицировать нарушителя.

В Минобороны РФ подчеркнули, что летчики не приближались к объекту, а также не применяли бортовое вооружение. По данным ведомства, аппарат рухнул в море в силу того, что его оператор предпринял ряд чрезмерно резких маневров.

Высокопоставленные российские чиновники заявили о том, что обломки дрона будут подняты в обязательном порядке. Позднее появились сообщения о том, что специалистам действительно удалось обнаружить и поднять остатки беспилотника.

Райдер подчеркнул, что не может подтвердить появившиеся в ряде СМИ данные о подъеме нескольких фрагментов аппарата.

По его данным, MQ-9 после падения ушел на большую глубину и так и не был поднят.