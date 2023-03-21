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1 час назад

Пентагон прокомментировал сообщения о подъеме Россией обломков дрона MQ-9

Илья Родин

В США полагают, что разведывательный беспилотник MQ-9 после катастрофы опустился на большую глубину и по-прежнему на ней остается, рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Пентагон прокомментировал сообщения о подъеме Россией обломков дрона MQ-9
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 14 марта дрон MQ-9 нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. После его обнаружения в воздух была поднята дежурная пара истребителей с тем, чтобы идентифицировать нарушителя.

В Минобороны РФ подчеркнули, что летчики не приближались к объекту, а также не применяли бортовое вооружение. По данным ведомства, аппарат рухнул в море в силу того, что его оператор предпринял ряд чрезмерно резких маневров.

Высокопоставленные российские чиновники заявили о том, что обломки дрона будут подняты в обязательном порядке. Позднее появились сообщения о том, что специалистам действительно удалось обнаружить и поднять остатки беспилотника.

Райдер подчеркнул, что не может подтвердить появившиеся в ряде СМИ данные о подъеме нескольких фрагментов аппарата.

По его данным, MQ-9 после падения ушел на большую глубину и так и не был поднят.

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Ранее сообщалось, что Пентагон изменил маршруты полетов дронов после крушения MQ-9 Reaper. В частности, если ранее разведывательные беспилотники кружили на расстоянии 80 км от российских границ, то сейчас ближе 150 км они не приближаются.

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