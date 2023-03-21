Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата

Военнослужащий открыл огонь по беспилотнику, летящему на высоте в 600 метров. Одна из пуль попала в винт аппарата и БПЛА упал.

Ранее источники The Economist в украинской оборонной сфере заявили, что успехи российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в отражении атак беспилотников связаны с «черной магией». По словам одного из них, российские военные могут посадить беспилотник, увести его на другую высоту, воздействовать на его GPS.