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19 минут назад

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Никита Бородкин

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Как сообщает РИА Новости, об этом официально заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди.

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказала замглавы оборонного ведомства.

Обедненный уран используется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений. Впервые применять его стали еще в нацистской Германии, где обедненным ураном заменили дефицитный и более плотный вольфрам.

В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой этих снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в боекомплекты американских танков Abrams и британских Challenger 2. Кроме того, снаряды меньшего калибра используются в боекомплектах пушек штурмовых самолетов A-10 и БМП Bradley.

Как отмечал военный эксперт Константин Сивков, такие снаряды угрожают здоровью мирных жителей — они заражают местность, что впоследствии вызывает вспышки онкологических заболеваний.

Армия,Константин Сивков,
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