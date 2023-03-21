Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Как сообщает РИА Новости, об этом официально заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди.

«Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказала замглавы оборонного ведомства.

Обедненный уран используется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений. Впервые применять его стали еще в нацистской Германии, где обедненным ураном заменили дефицитный и более плотный вольфрам.

В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой этих снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в боекомплекты американских танков Abrams и британских Challenger 2. Кроме того, снаряды меньшего калибра используются в боекомплектах пушек штурмовых самолетов A-10 и БМП Bradley.