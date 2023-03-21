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11 минут назад

Starlink заблокировала ВСУ использование терминалов над новыми регионами РФ

Никита Бородкин

Starlink блокирует работу используемых Украиной терминалов на территории новых регионов России, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять их для запуска беспилотников в российском тылу. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно изданию Economist от источника в украинской военной разведке.

Starlink заблокировала ВСУ использование терминалов над новыми регионами РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Система использует геозонирование, чтобы определить местоположение терминала и при необходимости ограничить к нему доступ. Кроме того, работа блокируется над водой и в случаях, когда приемное устройство движется со скоростью свыше 100 км/ч.

По словам собеседника, такие ограничения создают сложности в управлении разведывательными дронами. В результате украинским военным приходится использовать более дорогие системы связи.

Напомним, что в середине февраля владелец SpaceX Илон Маск заявлял, что не допустит использования спутников системы Starlink для эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне.

Армия,Илон Маск,SpaceX,
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