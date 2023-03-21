В Пентагоне усомнились в возможности Украины вытеснить войска РФ в 2023 году

Украинским войскам будет сложно полностью вытеснить российские силы, заметил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

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«Это будет сложная задача: если не невозможная, то очень трудная», – передает РИА «Новости» слова генерала, который отметил, что вероятность вытеснения невысока, пишет Politico.

Милли в то же врепмя заметил, что конфликт пока еще не переходит в стадию замороженного.

Военный США подчеркнул, что, вероятно, ни одна из сторон своих целей военным путем не достигнет. И такое положение дел будет сохраняться некоторое время.