Шойгу рассказал о перспективах конфликта на Украине

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос, когда может завершиться специальная военная операция на Украине, отметив, что любой военный конфликт всегда заканчивается миром. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

«Любая война заканчивается миром», — указал министр.

При этом Шойгу не обозначил сроки мира.

Ранее Сергей Шойгу, комментируя возможные поставки Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном заявил, что «была пройдена еще одна ступенька». По словам главы российского Минобороны, этих ступенек «остается все меньше и меньше».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.