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56 минут назад

В НАТО раскрыли планы Украины на ближайшие полгода

Lenta.ru

Ближайшие полгода решат исход конфликта на Украине. Об этом пишет Bild, со ссылкой на одного из руководителей НАТО.

В НАТО раскрыли планы Украины на ближайшие полгода
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам чиновника, поставляемые в настоящее время Западом оружие и техника будут использованы уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины. «Подготовка, материалы, логистика и знания разведывательных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления», — заявил он.

Источник раскрыл планы Киева на ближайшие полгода. Он рассказал, что украинская сторона вместе с союзниками «готовится к весеннему или летнему наступлению», целью которого является прорыв сухопутного моста в Крым.

Чиновник также указал, что наступления планируется и на других направлениях.

«Их следует понимать либо как отвлечение российских вооруженных сил, либо как реальную цель усилий по освобождению страны», — сказал он, напомнив, что летом прошлого года все взоры были прикованы к Херсону, а затем Украина неожиданно нанесла удар по Харьковской области.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в 2023 году имеет лишь одну попытку провести контрнаступление. Чешский лидер подчеркнул, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году. После следующей зимы Западу будет крайне сложно поддерживать прежний уровень помощи Киеву.

Армия,СВО,Петр Павел,НАТО,
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