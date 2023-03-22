Корабли Черноморского флота уничтожили учебную цель в море

Согласно сообщению пресс-службы, по замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота, в ответ расчеты противовоздушной обороны корабельной ударной группы в составе фрегата «Адмирал Макаров» сторожевого корабля «Пытливый», малых ракетных кораблей «Грайворон», «Вышний Волочек», ракетных катеров «Ивановец», «Р-60» уничтожили крылатые ракеты «противника» огнем ЗРК и артиллерийских комплексов, а затем провели стрельбы по морским и береговым целям, в роли которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей, передает РИА «Новости».