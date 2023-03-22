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1 час назад

ЧФ: Корабельная ударная группа уничтожила «противника» на учениях в Черном море

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Корабли Черноморского флота уничтожили учебную цель в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению пресс-службы, по замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота, в ответ расчеты противовоздушной обороны корабельной ударной группы в составе фрегата «Адмирал Макаров» сторожевого корабля «Пытливый», малых ракетных кораблей «Грайворон», «Вышний Волочек», ракетных катеров «Ивановец», «Р-60» уничтожили крылатые ракеты «противника» огнем ЗРК и артиллерийских комплексов, а затем провели стрельбы по морским и береговым целям, в роли которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей, передает РИА «Новости».

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Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.

Во вторник МРК Черноморского флота «Вышний Волочек», «Грайворон» и «Ингушетия» провели артиллерийские стрельбы.

Напомним, в понедельник подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы в Черном море.

Армия,Черное море,
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