Корабли Черноморского флота уничтожили учебную цель в море

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Согласно сообщению пресс-службы, по замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота, в ответ расчеты противовоздушной обороны корабельной ударной группы в составе фрегата «Адмирал Макаров» сторожевого корабля «Пытливый», малых ракетных кораблей «Грайворон», «Вышний Волочек», ракетных катеров «Ивановец», «Р-60» уничтожили крылатые ракеты «противника» огнем ЗРК и артиллерийских комплексов, а затем провели стрельбы по морским и береговым целям, в роли которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей, передает РИА «Новости».
Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.
Во вторник МРК Черноморского флота «Вышний Волочек», «Грайворон» и «Ингушетия» провели артиллерийские стрельбы.
Напомним, в понедельник подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы в Черном море.