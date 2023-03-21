Македония подтвердила передачу Украине непригодных для полета Су-25

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска подтвердила передачу Киеву четырех истребителей Су-25, которые непригодны для полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Janes.

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«Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков, истребителей "Су", противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации», — сказала министр.

По информации портала, речь идет о трех одноместных Су-25 и одном двухместном Су-25УБ. Они были приобретены у Киева в 2001 году, когда македонской армии нужна была авиация во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года они не поднимались в воздух и были подготовлены к продаже.

Отмечается, что переданная Украине истребители, артиллерия, танки, ПВО и прочее вооружение не являются частью арсенала македонской армии.

Напомним, что накануне Польша, а после и Словакия, заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии заявляли, что самолеты уже давно выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов. Кроме того, у них есть проблемы с запасными частями.