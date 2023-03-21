Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на купянское направление артиллерийскую батарею из советских гаубиц Д-20. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, украинская батарея из шести гаубиц с боекомплектом прибыла в район населенного пункта Песчаное. Марочко также обратил внимание, что, судя по внешнему виду, орудия прошли капремонт или были сняты с консервации.

«Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси», — отметил он.