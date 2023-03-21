В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
54 минуты назад

ВСУ перебросили батарею с советскими гаубицами на купянское направление

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на купянское направление артиллерийскую батарею из советских гаубиц Д-20. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

ВСУ перебросили батарею с советскими гаубицами на купянское направление
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, украинская батарея из шести гаубиц с боекомплектом прибыла в район населенного пункта Песчаное. Марочко также обратил внимание, что, судя по внешнему виду, орудия прошли капремонт или были сняты с консервации.

«Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси», — отметил он.

Ранее Марочко сообщал, что украинские силовики свозят в район Купянска принудительно мобилизованных граждан Украины. При этом он указал на то, что мужчин привозят на спецтранспорте и зачастую в наручниках.

Армия,Андрей Марочко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий