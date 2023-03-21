Мобилизация: последние новости на сегодня 21 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Тимофеева рассказала, на что жалуются контрактники и мобилизованные

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Стало известно о проблемах, на которые, как правило, жалуются контрактники и призванные в рамках частичной мобилизации, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгу Тимофееву.

По словам депутата, это, прежде всего, затруднения с начислением денежного довольствия, страховых выплат, региональных, «президентских» выплат за ранение. Парламентарий отметила плохую информированность бойцов. Они не знают, что необходимо самостоятельно писать рапорт-заявление командиру воинской части и какие медицинские справки предоставлять.

Также есть и человеческий фактор. Бывает, что не вовремя передана информация об отправке бойца в зону спецоперации. По этой причине доплаты не производятся.

Пять лет и два года заключения получили мобилизованные за оставление воинских частей

Гарнизонный военный суд в Самаре вынес приговоры двум мобилизованным гражданам, которые оставили воинские части без уважительных причин, сообщает «Волга Ньюс».

Раиль С. после призыва по частичной мобилизации служил, однако в какой-то момент был направлен в госпиталь в поселке Рощинский, куда он в нужный срок не явился. Однако мужчина добровольно пришел в Военный следственный отдел, став фигурантом уголовного дела.

Суд приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Владимира Л. призвали на службу по мобилизации и направили в воинскую часть в Тольятти. Он на законных основаниях покинул ее пределы, но не вернулся вовремя. Затем, вернувшись в строй, он попал под уголовное преследование за неявку без уважительных причин свыше 10 суток. Он приговорен судом к двум годам колонии общего режима.

Алексей Русских навестил семью мобилизованного димитровградца

Ульяновский губернатор Алексей Русских навестил семью мобилизованного жителя Димитровграда, сообщает 1ul.ru.

Он выяснил у супруги бойца Жанны, что у семьи есть некоторые личные проблемы. Русских обещал помочь. Принято решение о выделении семьи адресной помощи.