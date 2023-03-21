Российские военные назвали новую цель спецоперации

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27 минут назад

Военкор Ткач: военные говорят о необходимости закончить СВО у границ с Польшей

Ura.Ru

Пока Вооруженные силы России не продвинутся до границ с Польшей, освободив всю территорию Украины от киевского режима, обстрелы российских городов и провокации со стороны ВСУ не прекратятся. Об этом говорят российские военные, участвующие в спецоперации, сообщил URA.RU военный корреспондент интернет-издания «Украина.ру» Василий Ткач.

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Фото: ТАССТАСС

«Я, когда бывал в зоне специальной военной операции, много раз задавал вопрос, насколько надо отодвинуть линию фронта для прекращения обстрелов ВСУ, различным российским военным на разном уровне. Вкратце ответ можно заключить так: обстрелы прекратятся, когда наши позиции придвинутся к границе с Польшей. То есть, чтобы это прекратилось, надо полностью освободить Украину», — заявил Ткач в разговоре с корреспондентом агентства.

Он уточнил, что обстрелы Донецка не прекратятся, если линия фронта передвинется на несколько десятков километров, из-за поставок вооружения с Запада.

«Пока будут какие-то территории под контролем киевского режима, с них будут осуществляться провокации — либо обстрелы, либо какие-то диверсии, либо теракты. Плюс сейчас идет речь о передаче более дальнобойных ракет киевскому режиму, поэтому мы, допустим, отодвинем их на 10-20 километров, что артиллерия не будет доставать до Донецка, будут бить другие ракеты, более мощные», — пояснил военкор.

ВСУ регулярно обстреливают Донецк и другие города ДНР из артиллерии. Помимо этого, прилеты часто наблюдаются в Белгородской и Курской областях.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с URA.RU также заявлял о необходимости отодвинуть линию соприкосновения с ВСУ до границ со странами НАТО. В таком случае военный альянс встанет перед выбором, проводить обстрелы или нет, так как их получится вести только с территории стран, входящих в блок, что развяжет Третью мировую войну.

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Армия,Алексей Леонков,НАТО,
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