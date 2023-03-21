СМИ: Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском направлении

Военнослужащий 54-й бригады Вооруженных сил (ВСУ) Украины Евгений Иванников, взятый плен в Луганской народной республики, заявил, что у российских военных значительное превосходство в артиллерии на Кременском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
"Когда были обстрелы, с русской стороны на порядок, а то и на два больше было выстрелов, чем с нашей", - сказал Иванников.
Он отметил, что у ВСУ работал только один миномет, а у российских военных были и миномет, и танк и артиллерия и все работало, по словам пленного, качественнее. На прошлой неделе сообщалось, что российские войска уничтожили бронемашину ВСУ под Кременной.
Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной в ЛНР. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).