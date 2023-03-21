СМИ: Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском направлении

Военнослужащий 54-й бригады Вооруженных сил (ВСУ) Украины Евгений Иванников, взятый плен в Луганской народной республики, заявил, что у российских военных значительное превосходство в артиллерии на Кременском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Когда были обстрелы, с русской стороны на порядок, а то и на два больше было выстрелов, чем с нашей", - сказал Иванников.

Он отметил, что у ВСУ работал только один миномет, а у российских военных были и миномет, и танк и артиллерия и все работало, по словам пленного, качественнее. На прошлой неделе сообщалось, что российские войска уничтожили бронемашину ВСУ под Кременной.