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26 минут назад

Аксенов сообщил об атаке Украины беспилотниками на крымский город

Елена Прошина

В районе города Джанкой на севере Крыма украинские Вооруженные силы выпустили беспилотники, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова.

Аксенов подтвердил атаку Украины беспилотниками на крымский город
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сработала российская система противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, обломки повредили домовладение и торговую точку. Ранения получил один мирный житель.

На место обстрела выехали местные власти. В настоящее время оцениваются последствия обстрела. Решается вопрос о компенсациях. Аксенов отметил, что находится на рабочем месте, чтобы вести координацию всех ведомств.

В последний раз система ПВО срабатывала в Джанкое в январе текущего года.

Армия,Сергей Аксенов,
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