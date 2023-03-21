Аксенов подтвердил атаку Украины беспилотниками на крымский город

В районе города Джанкой на севере Крыма украинские Вооруженные силы выпустили беспилотники, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова.
По его словам, сработала российская система противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, обломки повредили домовладение и торговую точку. Ранения получил один мирный житель.
На место обстрела выехали местные власти. В настоящее время оцениваются последствия обстрела. Решается вопрос о компенсациях. Аксенов отметил, что находится на рабочем месте, чтобы вести координацию всех ведомств.
В последний раз система ПВО срабатывала в Джанкое в январе текущего года.